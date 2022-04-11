الأهلي يهزم سبورتنج ويتوج بدوري سيدات الكرة الطائرة 

توج الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة حمدي الصافي ببطولة الدوري الممتاز للمرة ال 38 في تاريخه، بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، في إطار ثاني مباريات الدور النهائي.

وسيطرت سيدات طائرة الأهلي على جميع مجريات المباراة التي أقيمت على صالة برج العرب، حيث تقدمن في الشوط الأول بنتيجة 25–14، وواصلن تقدمهن في الشوط الثاني بنتيجة 25– 10، قبل أن يحسمن الشوط الثالث بنتيجة وتنتهي المباراة لصالحهن بنتيجة 3–0، ويفزن ببطولة الدوري العام.

وكان الأهلي قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، قبل أن يكرر فوزه اليوم ليتوج ببطولة كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة.

وأحرز الصيد الميدالية البرونزية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على وادي دجلة بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.