الدنمارك تسجل 1722 إصابة جديدة بكورونا و23 وفاة

سجلت الدنمارك 1722 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 23 وفاة جديدة خلال نفس الفترة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و131 ألفا و783 إصابة، والوفيات إلى 5957.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا، إعطاء 13 مليونا و212 ألفا و810 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.