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قندوسي: كأس مصر مفتاح تتويج الأهلي بألقاب أخرى

محمود باهي
نشر في: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 4:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 4:00 ص

شدد أحمد قندوسي، لاعب الأهلي على أهمية التتويج بلقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز (2-1)، مساء الإثنين، على ملعب ستاد القاهرة.

قال قندوسي عقب اللقاء "نستحق الفوز بالكأس، هذا اللقب يمنحنا ثقة أكبر، وسيكون مفتاحا للفوز ببطولات أخرى".

أشار اللاعب الجزائري "أتبادل الحب مع جماهير الأهلي، أتمنى أن أكون إضافة وعند حسن ظنهم، وأشكر مسؤولي سطيف على منحي فرصة الانتقال للأهلي".

ختم تصريحاته "جماهير الأهلي إضافة قوية للفريق، وأتمنى أن يكونوا معنا دائما في كل المباريات".

يذكر أن أحمد قندوسي انتقل إلى صفوف الأهلي في يناير الماضي قادما من وفاق سطيف مقابل مليون دولار.


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