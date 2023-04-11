ضبط 52 قطعة سلاح ناري بحوزة 44 متهما خلال حملة في أسيوط

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تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الجيزة من ضبط 52 قطعة سلاح ناري بحوزة 44 متهما خلال حملة أمنية في أسيوط.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

استهدفت الحملة دائرتى مركز شرطة الفتح وقسم شرطة أسيوط الجديدة، وأسفرت جهودها عن ضبط 52 قطعة سلاح نارى عبارة عن (13 بندقية آلية، 15 بندقية خرطوش، 2 طبنجة، 22 فرد محلى، طلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 44 متهما لـ 18 منهم معلومات جنائية.

كما ضُبط 10 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة 11 متهما "لـ 6 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 639 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.