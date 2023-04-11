بايدن: سأتحدث مع أسرة المعتقل الأمريكي في روسيا «إيفان جيرشكوفيتش»

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعتزم التحدث إلى أسرة مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" المسجون في روسيا إيفان جيرشكوفيتش، وذلك أثناء رحلته إلى أيرلندا الشمالية اليوم الثلاثاء.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن وزارة الخارجية الأمريكية قد صنفت رسميا جيرشكوفيتش على أنه "محتجز ظلما من قبل روسيا"،

وقال بايدن، في تصريحاته، "نحن نوضح حقاً أن ما يحدث غير قانوني تماماً، وأعلنا ذلك".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد أشارت مؤخراً إلى أن واشنطن تقابل تحديات بشأن التوصل إلى صفقة مع روسيا فيما يتعلق بتبادل المحتجزين الأمريكيين في روسيا مقابل سجناء روس.

ومن ناحية أخري، طمأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أوكرانيا بتأكيد دعم الولايات المتحدة لها بعد تسريب وثائق سرية لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون مؤخراً.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في تغريدة له على "تويتر" نقلتها "سي إن إن" بعد مكالمة هاتفية مع بلينكن، "أعاد بلينكن التأكيد على الدعم الأمريكي القوي ورفض بشدة أي محاولات للتشكيك في قدرة أوكرانيا على الفوز في ساحة المعركة.. الولايات المتحدة تظل الشريك الجدير بالثقة لأوكرانيا".