الحكومة اليمنية تعلن جاهزيتها لإتمام صفقة تبادل الأسرى

أعلنت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء، جاهزيتها لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع جماعة أنصار الله الحوثية.

وقال يحيى كزمان، رئيس لجنة التفاوض الحكومية بشأن الأسرى، في "تغريدة" على حسابه بموقع "تويتر"، "نعلن جاهزيتنا لتنفيذ صفقة التبادل في الوقت المحدد الذي أعلنت عنه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في كلً من الساحل الغربي ومحافظتي عدن (جنوبا) وتعز (جنوب غرب) ومأرب (شرقا)".

وقال ماجد فضائل، عضو الوفد الحكومي المفاوض، "إن التأجيل السابق الذي أعلنت عنه اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كان لاستكمال الإجراءات وترتيب المقابلات مع المحتجزين والأسرى".

وأضاف فضائل: "بعد أن اكتملت هذه الإجراءات فإن التنفيذ سيبدأ بعد غد الخميس"، مشيرا إلى أن عملية تبادل الأسرى ستنفذ على ثلاث مراحل لمدة ثلاثة أيام.

وأردف بالقول: "في الأول ستكون هناك رحلات طيران متبادلة للصليب الأحمر بين محافظتي عدن وصنعاء، وصنعاء وعدن، يتبعها في اليوم التالي رحلات طيران من صنعاء إلى الرياض وأبها، وكذلك من المخا في محافظة تعز إلى صنعاء، ومن صنعاء إلى المخا".

وبحسب فضائل، سيتم في اليوم الثالث تسيير ثلاث رحلات متبادلة بين مأرب وصنعاء، وصنعاء ومأرب.

وأعلنت الحكومة اليمنية في 20 مارس الماضي، عن اتفاق مع الحوثيين، يقضي بالإفراج عن 887 أسيرا ومختطف من الجانبين، وذلك بناء على اتفاق مشاورات جرى بين الطرفين رعته الأمم المتحدة والصليب الأحمر في سويسرا.