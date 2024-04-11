بات الحكم الدولي محمود البنا الأقرب لإدارة مباراة القمة النارية المرتقبة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل الموافق 15 من شهر أبريل الجاري، المؤجلة من الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز بالموسم الجاري.

لجنة الحكام في اتحاد الكرة برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا كانت قد رصدت عددا من أسماء الحكام الدوليين لاختيار أحدهم من أجل توليه إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بترشيح كل من محمود عاشور ومحمود البنا ومحمد معروف.

الاتجاه داخل لجنة الحكام إسناد مباراة القمة لمحمود البنا، خاصة بعد استقرارهم على استبعاد محمد معروف من تحكيم المباراة عقب الاعتداء بالضرب الذي تعرض له خلال إدارته مباراة أبو سليم الليبي ونهضة بركان المغربي ببطولة كأس الكونفدرالية.

بوابة الشروق تستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن الحكم الدولي محمود البنا والذي يجمع بين التحكيم وتوثيق عقود الزواج..

** حصل على الشارة الدولية موسم 2013.

** مواليد عام 1987 محافظة كفر الشيخ.

** قاد عددًا كبيرًا من المباريات ببطولتي الدوري وأبطال إفريقيا.

** اختير حكم بغرفة تقنية الفيديو في بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

** تصدر ترتيب قائمة الحكام الدوليين لموسم 2021.

** تخرج من كلية شريعة وقانون بجامعة الأزهر الشريف.

** حصل على ماجستر في القانون بكلية الحقوق.

** عمل مدرس في كلية حقوق لمدة 5 سنوات.

وبالعودة لأبرز ما قاله محمود البنا عن عمله مأذون والذي تسبب له في جدل واسع على منصات السوشيال ميديا صرح تلفزيونيًا قائلًا:" عملي كمأذون في قريتي المنشأة الكبرى أمارسه بشكل طبيعي وجاء بالصدفة البحتة بعد تخرجي من كلية الشريعة والقانون وحصولي على ماجستير القانون بكلية الحقوق قدمت على الوظيفة وتم قبولي كوني أعلى مؤهل وفي نفس الوقت حصلت على الشارة الدولية عام 2013، أتقاضى في كتب الكتاب من 5 آلاف لأكثر وأتضايق من توثيق إجراءات الطلاق وأعمل دائمًا على الصلح بين الزوجين ونجحت في أكثر من مرة في إقناع الطرفين بالعدول عن الطلاق، أتعامل مع الجدل الدائر بروح طيبة خاصة وأن دائما ما كان يظهر المأذون في الأفلام رجل دين وأنا ارتدى في عملي كحكم شورت وفانلة".