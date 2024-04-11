سوهاج: إيقاف مدير مستشفى ساقلتة المركزي عن العمل وإحالته للتحقيق بسبب الإهمال 

استبعد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم، مدير مستشفى ساقلتة المركزي وإعفائه من منصبه؛ لقصور الإشراف والمتابعة وتردي الخدمات بالمستشفى.

وقرر وكيل صحة سوهاج إسناد إدارة المستشفى إلي الدكتور جيمي جمال مدير الإدارة الصحية بساقلتة لحين الإعلان عن شغل الوظيفة.

كما أحال أيضاً وكيل صحة سوهاج طاقم النوبتجية الليلية بالمستشفى للتحقيق العاجل لعدم الانضباط.

جاء ذلك خلال جولة أجراها وكيل وزارة الصحة بسوهاج للمستشفى؛ لتفقد الخدمات وسير العمل بها.

ولاحظ وكيل صحة سوهاج عدم انضباط المكلفين بالعمل بالنوبتجية الليلية وسوء الخدمة وقصورها مما يضر بمصلحة العمل والمرضى.

على الفور، اتخذ وكيل الوزارة عدة قرارات هامة من شأنها تحسين الخدمة وإعادة الانضباط، لافتاً إلى أن خدمة المرضى أولوية ولا تهاون بحق أهالينا في الحصول على خدماتهم الصحية.