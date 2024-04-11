قوات الإنقاذ النهري بالفيوم تتمكن من انتشال جثة طفلة غرقت في بحر يوسف

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الفيوم، من انتشال جثمان طفلة لقيت مصرعها غرقا بعدما انزلقت قدمها وسقطت في بحر يوسف بقرية هوارة عدلان، وتم نقل جثمانها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.



وواصلت قوات الإنقاذ النهرى بالفيوم ، جهودها منذ صباح الأربعاء، في البحث عن جثة صغيرة تدعي "سدرة فتحي" 4 سنوات، والتي لقيت مصرعها غرقاً في بحر يوسف بدائرة مركز شرطة الفيوم.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أول الفيوم، بورود بلاغ من أهالي قرية هوارة عدلان التابعة لنفس المركز، بسقوط طفلة تدعي "سدرة فتحي" 4 سنوات في مياه بحر يوسف الرابط بين قرية هوارة عدلان ومدينة الفيوم.



انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ وسيارة الإسعاف وتمكنوا من العثور عليها مساء الأربعاء، تم نقل الجثة إلى المشرحة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.