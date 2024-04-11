استمرار فقدان 15 شخصا بعد انقلاب قارب قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

قالت قوات خفر السواحل الإيطالية اليوم الخميس، إن 15 شخصا مازالوا مفقودين، عقب انقلاب قارب يقل مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص.

وقد لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم في حادث غرق قارب في البحر المتوسط يوم الأربعاء، وفقا للسلطات الإيطالية.

وكان أكثر من 40 شخصا على متن القارب عندما انقلب في المياه الدولية على بعد 30 ميلا بحريا جنوب شرق لامبيدوزا، بحسب خفر السواحل الإيطالي.

وأضافت قوات خفر السواحل أن الأمواج التي يصل ارتفاعها إلى نحو 5ر2 مترا أعاقت جهود العثور على الناجين.

وأشارت القوات إلى أن القارب غادر من مدينة صفاقس التونسية.

وقالت السلطات مساء الأربعاء إنه تم إحصاء 23 ناجيا بعد وصولهم إلى الجزيرة الإيطالية الصغيرة التي تقع بين صقلية وتونس.

ولا تزال الظروف الدقيقة للحادث غير واضحة. وتضاربت روايات بعض الناجين ، كما تباينت الروايات حول عدد الأشخاص الذين ما زالوا مفقودين.

ويحاول كثير من المهاجرين مرارا الوصول إلى جزر الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط بما في ذلك لامبيدوزا الإيطالية وصقلية. وتوجه مهاجرون آخرون إلى البر الرئيسي الإيطالي أو مالطا أو الجزر اليونانية.

وأسفرت رحلات المهاجرين، التي تم تنفيذ العديد منها عبر سفن غير صالحة للإبحار، عن العديد من حوادث القوارب المدمرة، بما في ذلك بعض الحوادث التي أسفرت عن عشرات الوفيات.

وارتفع عدد المهاجرين الذين يحاولون القيام بالرحلة إلى أوروبا بشكل حاد هذا العام. وأحصت وزارة الداخلية الإيطالية بالفعل أكثر من 150 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا دون أوراق منذ كانون الثاني/يناير. وغالبا ما تنطلق القوارب من مدينة صفاقس الساحلية التونسية.