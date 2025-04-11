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واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة، مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى في اليوم الـ25 من عودة الحرب.

وواصل جيش الاحتلال عمليات قصف المنازل وخيام النازحين بخان يونس، فقد استشهد ١٠ فلسطينيين جراء استهداف منزل بشارع المارس بحي المحطة وسط مدينة خانيونس، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وفي وقت سابق، استشهدت فلسطينية في قصف خيمة في محيط مجمع ناصر الطبي وشهيدان من قرية عبسان شرق خان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال حي السلام جنوب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة. وواصل جيش الاحتلال نسف منازل سكنية شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ووسط القطاع، ارتقى شهيدان بقصف إسرائيلي استهدف منطقة أبو العجين شرقي مدينة دير البلح وسط . وأطلقت المدفعية الإسرائيلية عدة قذائف على شمال مخيم النصيرات.

وفي غزة والشمال، ارتقى شهيدان وسقط مصابون إثر استهداف الاحتلال مواطنين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

واستشهد طفل وأصيب عدد من الفلسطينيين بقصف طيران الاحتلال منزلاً خلف مسجد الفلاح في جباليا البلد، شمال قطاع غزة.

وارتقى ثلاثة شهداء متأثرين بجروحهم البالغة جرّاء قصف إسرائيلي استهدف مربعًا سكنيًا في شارع بغداد بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة أمس ليرتفع عدد شهداء المجزرة إلى ٢٦ وما زال ٣٤ تحت الأنقاض.

كما استشهد الطفل في مجزرة الاحتلال بحي الشجاعية في مدينة غزة، الأمس.

وأصيب عدد من الفلسطينيين برصاص طائرة بدون طيار إسرائيلية في شارع 8 بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

ومساء الخميس، استشهد ٥ فلسطينيين من عائلة واحدة بقصف منزلهم بحي الشجاعية وطفلين إضافة إلى ٤ فلسطينيين وعدد من الإصابات في استهداف مجموعة من الفلسطينيين قرب من مفترق السامر بمدينة غزة.

وأوضح التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه وصل مشافي قطاع غزة 40 شهيدا، و١٤٦ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (١٥٢٢ شهيدا، ٣٨٣٤ إصابة).

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥٠٨٨٦ شهيدا و١١٥٨٧٥ مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣.