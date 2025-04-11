قاد المهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، لجنة تفتيشية للمرور على محطات الوقود بمدينة الطور لمتابعة عمليات جرد المحطات وتواجد الأرصدة بها، وذلك كإجراءات عاجلة عقب زيادة أسعار الوقود صباح اليوم وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقال وكيل الوزارة، إنه جرى تشكيل لجان تفتيشية بكافة مدن المحافظة بدأت في التحرك من فجر اليوم لجرد محطات الوقود البالغ عددها 29 محطة، ومعرفة الأرصدة التي توجد بها قبل التحريك، ورصد الكميات القديمة التي خزنت لبيعها بالسعر الجديد.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى التأكد من إعلان أسعار الوقود الجديدة داخل المحطات، وفرض التسعيرة الجديدة، والالتزام بها. مشيرًا إلى أن العمل يسير بانتظام داخل المحطات ويوجد هدوء نسبي في حركة الإقبال عليها.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتلقي أي شكاوى من المواطنين أو من أصحاب محطات الوقود، موضحًا أنه جرى الدفع بكميات كبيرة من الوقود للمحطات، ويوجد رصيد كافٍ من المواد البترولية بكافة أنواعها بالمحافظة.

وأكد استمرار تكثيف الحملات الرقابية للمرور والمتابعة المستمرة للتأكد من سير العمل بشكل طبيعي، والتزام المحطات بالأسعار الجديدة بعد التحريك.

وتقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، والمازوت الصناعي، والغاز لمصانع الطوب، والبوتاجاز، اعتبارًا من صباح اليوم. وقد جاءت الزيادة على النحو التالي:

بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيه للتر

بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر

بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر

السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر

الكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر

المازوت المورد لباقي الصناعات: سعر طن المازوت من 9500 إلى 10500 جنيه للطن

اسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كيلو جرام: من 150 إلى 200 جنيه

اسطوانة البوتاجاز التجاري: من 300 إلى 400 جنيه

طن الغاز الصب: من 12000 إلى 16000 جنيه

الغاز المورد لقمائن الطوب: من 190 إلى 210 جنيه للمليون وحدة حرارية

مع تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، وغاز تموين السيارات.