وزيرة: البرازيل تعتزم إعطاء الأولوية للتفاوض لحل مسألة الرسوم الجمركية مع أمريكا

أعلنت وزيرة التجارة الخارجية البرازيلية تاتيانا برازيريس، اليوم الخميس، أن بلادها ستعطي الأولوية للمفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة لمعالجة مسألة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في الوقت الذي تواصل فيه توسيع اتفاقاتها التجارية مع دول أخرى كوسيلة لتعويض الضرر.

وقالت برازيريس في فعالية عبر الإنترنت نظمها مجلس الأعمال البرازيلي – الصيني إن "الإرشادات من الوزير ونائب الرئيس جيرالدو ألكمين هي التفاوض، والتفاوض، والتفاوض، ولدينا حوار مفتوح مع السلطات الأمريكية."

وواجهت الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 10% منذ الأسبوع الماضي. وقد خضعت صادرات الصلب، وهي من بين الصادرات البرازيلية الرئيسية إلى الولايات المتحدة، لرسوم جمركية بنسبة 25% منذ مارس.

وتعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل بعد الصين. وفي عام 2024، بلغ الفائض التجاري للولايات المتحدة مع البرازيل 6ر28 مليار دولار في السلع والخدمات.

وكان الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا قد صرح علنا بأن البرازيل لا تستبعد القيام برد انتقامي، لكنها تظل ملتزمة بالحوار مع الولايات المتحدة.

وقال مسؤول رفيع المستوى تحدث لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) شريطة عدم الكشف عن هويته بدعوى أنه غير مخول بالتحدث علنا، إن مسؤولين برازيليين من وزارة الخارجية ووزارة الصناعة والتنمية عقدوا اجتماعات مع مسؤولين في إدارة ترامب على مدى أكثر من خمسة أسابيع.

وبدأت المحادثات بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب البرازيلي.

ودافعت البرازيل عن وجهة نظرها بالقول إنها تمثل مورد رئيسي للصلب شبه المصنع إلى الولايات المتحدة، مشددة على الطبيعة التكاملية للتجارة: فعلى سبيل المثال، السفن ذاتها التي تحمل الفحم الأمريكي إلى البرازيل تعود محملة بالصلب شبه المصنع، وهو أمر مهم للصناعة الأمريكية. كما حذر المسؤولون البرازيليون أيضا من أن معاقبة البرازيل قد يقوي المنافسين الآسيويين، خصوصا أولئك المدعومين من الصين.