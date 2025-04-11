رئيس الوزراء إسرائيل الأسبق: نحن أقرب للحرب الأهلية من أي وقت مضى

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حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، بشدة من أن إسرائيل "أقرب إلى الحرب الأهلية من أي وقت مضى".

وتحدث أولمرت، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، وتأتي في ظل تصاعد التوترات الداخلية والانقسام الحاد في المجتمع الإسرائيلي، عما وصفه بـ "هجوم العصابة التي يرعاها نتنياهو على المحكمة العليا" بأنه "مرحلة جديدة في عملية تقويض مؤسسات الدولة"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف أن "سلوك مؤيدي نتنياهو ضد المحكمة العليا هو انقلاب يهدف لتقويض مؤسسات الدولة وأساسها الديمقراطي".

تأتي هذه التصريحات في سياق جدل مستمر وتوترات متزايدة بشأن دور القضاء في إسرائيل، وتحديدا فيما يتعلق بسلطة المحكمة العليا.

وقد شهدت إسرائيل في الأشهر الأخيرة مظاهرات واحتجاجات واسعة النطاق بشأن هذه القضية.

Ahmed