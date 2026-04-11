السعودية: استهداف إيران ووكلائها للكويت يقوض جهود استعادة الأمن بالمنطقة

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أن استهداف إيران ووكلائها والجماعات الموالية لها المنشآت الحيوية بدولة الكويت يقوض الجهود الدولية التي تهدف لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها اليوم السبت، "عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات للاعتداءات الآثمة التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية بدولة الكويت الشقيقة، من قبل إيران ووكلائها والجماعات الموالية لها".

وقالت الوزارة: "المملكة تشدد على رفضها القاطع لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة دولة الكويت في خرقٍ فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، مؤكدة أن "هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية التي تهدف لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وأضافت: "المملكة تؤكد على ضرورة وقف إيران ووكلائها لأعمالهم العدائية كافة على الدول العربية والإسلامية، وإنفاذ قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026".

وتعبر المملكة "عن تضامنها مع دولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعبا"، مجددة "دعمها الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات تحفظ سيادة وأمن واستقرار الكويت وشعبها الشقيق".

وكان الجيش الكويتي، قد قال أمس الجمعة، إن هجوما إيرانيا استهدف منشآت للحرس الوطني وأسفر عن إصابة عدد من أفراده وحالتهم مستقرة، بالإضافة إلى أضرارٍ مادية جسيمة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية سعود العطوان، أن القوات المسلحة رصدت وتعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع عدد 7 طائرات مسيّرة "معادية" داخل المجال الجوي، مشيرا إلى التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.

وذكر أن "العدوان الإيراني استهدف عددا من المنشآت الحيوية التابعة للحرس الوطني، ما أسفر عن إصابة عدد من منتسبيه وهم يتلقون العلاج حاليا وحالتهم مستقرة، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة".