ما هي حقيقة إزالة خطوط الحدود المتنازع عليها لإقليم كشمير من على خرائط جوجل؟

انتشرت مزاعم كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي في الأوساط الهندية حول حادثة إزالة خرائط جوجل خطوط تقسيم إقليم كشمير، والتي تفصل بين الأجزاء التابعة للهند وباكستان والصين في الإقليم المتنازع عليه.

وزعمت المنشورات أن خرائط جوجل قد أزالت خط السيطرة (LOC) الفاصل بين المناطق الواقعة تحت السيطرة الهندية عن المناطق الواقعة تحت السيطرة الباكستانية، وهو الخط الذي كان يُعرف باسم خط وقف إطلاق النار سابقا، كما زعمت المنشورات إزالة الخرائط خط السيطرة الفعلي (LAC)، الفاصل بين الأراضي التي يسيطر عليها الهنود والأراضي التي يسيطر عليها الصينيون في ولاية جامو وكشمير الأمريكية سابقا.

وأشارت المنشورات إلى أن النسخة السابقة من الخريطة التي كانت تظهر الحدود المتنازع عليها في الإقليم باللون الرمادي، تم تغييرها وأزيلت خطوط تقسيم الإقليم ليبدو وكأنه بات تابعا كليا للهند، في خطوة زعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها تلمح إلى بدء الحرب بين الهند وباكستان والصين بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، وتوقع الهنود أن خطوة مسح خطوط التقسيم ما هي إلا تلميح من جوجل إلى أن الولايات المتحدة تستعد لمساندة الهند في محاربة باكستان والصين.

#BREAKING #UPDATE #LoCUpdate Pic 1- Google map snapshot of year 2019. J &K border is shown as Dotted lines not as a...

وانتشرت منشورات عبر مواقع فيسبوك وتويتر، تقول: "خبر عاجل: تمت إزالة خط السيطرة (LOC) مع باكستان من خرائط جوجل.. إنها مسألة وقت فقط لأن يكون إقليم كشمير كاملا ملكنا، فليس فقط (LOC) تم إزالته ولكن أيضًا خط السيطرة الفعلي (LAC)، الذي ينبئ بخروج الصين من الإقليم. فيبدو أن الولايات المتحدة تحضر شيئًا للصين. فلا تنس أن اليوم، اجتمع كبار المسؤولين الأمريكيين مع وكالة الأمن القومي لدينا بشأن إجراءات مكافحة الإرهاب ضد باكستان"

#BreakingNews : Google Maps removed #LOC... It's just matter of time #POK will be ours. Give Thumbs Up if you all Agree! pic.twitter.com/AOuB37nrEx