أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه لذوي ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف مدرسة في مدينة قازان وسط البلاد، صباح اليوم الثلاثاء.



وأصدر «بوتين» تعليمات بتشديد قواعد حيازة المدنيين للأسلحة، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، صباح الثلاثاء.



وقُتل 11 شخصًا وأصيب أكثر من 30 آخرين بجراح في حادث إطلاق نار وقع، صباح اليوم الثلاثاء، في إحدى مدارس مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان وسط روسيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.



ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري، صباح الثلاثاء، قالت مصادر في هيئة الطوارئ المحلية إن مجهولين أطلقا النار في المدرسة وترافق الهجوم مع انفجار.



وأضافت المصادر، أن أحد المهاجمين شاب من غير طلاب المدرسة وتم القبض عليه. ولم يتم تحديد هوية مطلق النار الثاني، حيث أنه لا يزال داخل المبنى ومن المحتمل أنه يحتجز حوالي 6 أو 7 رهائن، حسب وسائل إعلام.



وقالت السلطات الصحية المحلية إن 12 طفلا وشخصا بالغا نقلوا إلى المستشفى بعد حادث إطلاق النار في المدرسة.