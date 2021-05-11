كتائب القسام توجه 130 صاروخا لتل أبيب وضواحيها

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أفادت "كتائب القسام" في بيان مساء الثلاثاء بأنه "تنفيذا لوعدنا.. كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بـ 130 صاروخا ردا على استهداف العدو للأبراج المدنية".

وأكدت "سرايا القدس" أنه سيكون هناك رد آخر من الساعة التاسعة بتوقيت البهاء وتوقيت البهاء هو مصطلح يشير إلى قائد السرايا بهاء أبو العطا،وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وصرح "أبو مجاهد" بأن المقاومة ستجعل من تل أبيب نسخة مكررة عن عسقلان وبسيف القدس ستقطع أوصال بقرتهم المقدسة.

وحاولت بطاريات القبة الحديدية اعتراض جزء من عشرات الصواريخ التي أطلق من غزة على مدن وسط البلاد،كما دوت صفارات الإنذار تدوي بشكل متواصل في تل أبيب وريشون ليتسيون.

وإلى ذلك، وجهت "كتائب القسام" مجددا ضربة صاروخية لأسدود وعسقلان بعشرات الصواريخ.

وتوعدت "كتائب القسام" الاحتلال الإسرائيلي بقصف تل أبيب، قائلة إن أبراج تل أبيب على الموعد.

وهددت الكتائب في وقت سابق بقصف "تل أبيب، إذا تمادى العدو وقصف الأبراج المدنية في غزة".

وقال "القسام" في بيان مقتضب اليوم الثلاثاء "إذا تمادى العدو وقصف الأبراج المدنية، فإن تل أبيب ستكون على موعد مع ضربة صاروخية قاسية، تفوق ما حصل في عسقلان".

وكانت "كتائب القسام" كشفت عن استخدامها تكتيكا خاص بإطلاق الصواريخ لتجاوز القبة الحديدة في قصف عسقلان.