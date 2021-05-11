دراسة: النباتيون يتمتعون بمؤشر حيوي صحي أكثر من الذين يتناولون اللحوم

أظهرت دراسة جديدة أُجريت على أكثر من 166 ألف شخص بالغ في المملكة المتحدة أن النباتيين يتمتعون بمؤشر حيوي صحي أكثر من أولئك الذين يتناولون اللحوم، وينطبق ذلك على البالغين من أي عمر ووزن.

وأوضحت الدراسة - التي تم تقديمها هذا الأسبوع ضمن فعاليات المؤتمر الأوروبي للسمنة (ECO)، والذي عقد عبر شبكة الإنترنت - أن المؤشرات الحيوية بالجسم المعتمدة على النظم الغذائية الصحية يكون لها آثار صحية سيئة وجيدة، كما تعزز أو تمنع السرطان والأمراض القلبية الوعائية والأمراض المرتبطة بالعمر، والحالات المزمنة الأخرى.

وأجرى باحثون من جامعة "غلاسكو" دراسة مقطعية لتحليل بيانات 177,723 مشارك سليم تراوحت أعمارهم بين 37 و73 عاما في دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وتم تصنيف المشاركين إما على أنهم نباتيون (لا يأكلون اللحوم الحمراء أو الدواجن أو الأسماك) أو أكلة اللحوم.. وفحص الباحثون الإرتباط بـ19 مؤشرًا حيويًا للدم والبول تتعلق بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والكبد والعظام وصحة المفاصل ووظائف الكلى.. وبعد حساب العوامل المؤثرة المحتملة، بما في ذلك (العمر، الجنس، التعليم، العرق، السمنة، التدخين، تعاطى الكحوليات)، وجد أنه مقارنة بأكل اللحوم كان لدى النباتيين مستويات أقل بكثير من 13 مؤشرا حيويا.

وقال الدكتور كارلوس سيليس موراليس الأستاذ في كلية الطب بـ"جلاسكو" إن "عدم تناول اللحوم الحمراء والمعالجة التي تم ربطها بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، فإن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا يميلون إلى استهلاك المزيد من الخضار والفواكه والمكسرات التي تحتوي على المزيد من العناصر الغذائية والألياف والمركبات الأخرى التي يحتمل أن تكون مفيدة".