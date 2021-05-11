فلسطين: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 24 شهيدا بينهم 9 أطفال وامرأة

ارتفعت حصيلة الشهداء جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، إلى 24 شهيدا، بينهم 9 أطفال وامرأة، وإصابة أكثر من 100 آخرين، بينهم حالات خطيرة، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالمنازل وممتلكات الفلسطينيين.

وذكرت الصحة الفلسطينية -في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن شابا استشهد في مدينة خان يونس، ما يرفع عدد حصيلة الشهداء إلى 24.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منازل وشققا سكنية وممتلكات مدنية في مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة، وأغلق الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في القطاع، ومعبر بيت حانون شمال القطاع، إضافة إلى إغلاق بحر القطاع أمام الصيادين حتى إشعار آخر.

من جانبها، دعت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، إلى التدخل لوقف العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشارت الكيلة إلى أن الوزارة الصحة على تواصل مستمر مع مراكزها ومستشفياتها في القطاع لتلبية أي احتياجات قد تنجم عن هذا العدوان.