مياه البحيرة: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات والمحطات خلال عيد الفطر المبارك.

ووجه محمد سعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، بتشكيل غرفة طوارئ استعدادًا لإجازة عيد الفطر، ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

وأكد سعيد، في بيان صحفي اليوم الاثنين، انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال فترة العيد، واتخاذ اللازم فورا حيال وجود شكاوي، موضحًا أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على الخط الساخن 125.

وناشد رئيس الشركة، المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، لافتا إلى أن السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع المياه تؤدي إلى ضعف الضغوط فى أوقات الذروة.