غينيا الاستوائية تحث الأمم المتحدة على منع بيع قصر في باريس صادرته فرنسا

اتهم محامون يدافعون عن غينيا الاستوائية، فرنسا بارتكاب سلوك ينم عن "نزعة استعمارية جديدة" اليوم الثلاثاء، وحثوا قضاة الأمم المتحدة على منع بيع قصر في أحد الشوارع الفاخرة في باريس في أحدث حلقة من صراع طويل الأمد على قصر تبلغ قيمته مليارات الدولارات.

وأقامت الدولة الأفريقية، دعوة قضائية في محكمة العدل الدولية في 2022، زعمت فيها أن فرنسا تنتهك القانون الدولي برفضها إعادة الأصول المصادرة خلال تحقيق فساد بشأن تيودورو نجويما أوبيانج مانجي، نجل رئيس غينيا الاستوائية، أطول الرؤساء حكما للبلاد.

وقال كارميلو نفونو - نكا، محامي غينيا الاستوائية للمحكمة التي يقع مقرها في لاهاي إن نهج فرنسا "يمكن وصفه بأنه أبوي أو حتى استعماري جديد. لا يمكننا أن نقبل مثل هذا الاستخفاف بسيادتنا من قبل فرنسا".

وطلبت غينيا الاستوائية، من المحكمة سلسلة من الأوامر العاجلة، المعروفة باسم الإجراءات المؤقتة، لإعادة القصر الفاخر الذي يقع في أحد أفخر شوارع باريس، شارع فوش، ومنع فرنسا من بيع المبنى.