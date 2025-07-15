دويتو الذوق العالي لمحمد منير وتامر حسني يتصدر التريند في ساعات

تصدر دويتو "الذوق العالي" للمطرب محمد منير والمطرب تامر حسني، قوائم التريند على منصات "يوتيوب" و"إكس"، بعد ساعات قليلة من طرحه، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

ويمثل "الذوق العالي" أول تعاون غنائي يجمع بين الكينج محمد منير ونجم الجيل تامر حسني، وهو من كلمات تامر حسين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وماستر هاني محروس.

وحصد الكليب إشادات واسعة من المتابعين الذين عبروا عن سعادتهم بالعمل الذي يجمع بين فنانين يمتلك كل منهما قاعدة جماهيرية ضخمة، وأثنوا على مستوى الأغنية من حيث الكلمات والأداء والتصوير.

وتعد الأغنية من ضمن ألبوم تامر حسني الجديد، الذي يقدمه بتنوع لافت بين الأغاني الرومانسية والاجتماعية، مع حرص واضح على جودة الكليبات والمحتوى الفني.

وكان تامر قد عكف على تحضير الألبوم لما يقرب من عامين، ليخرج بالشكل الذي يرضي محبيه، وتعاون خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم الملحن الراحل محمد رحيم، كما تولى بنفسه إخراج كليبات الألبوم.