إسرائيل تستعد لتوسيع هجماتها على غزة وتستدعي الآلاف من جنود الاحتياط

أعطى رئيس الأركان العامة الإسرائيلية، الجنرال أفيف كوخافي، اليوم الثلاثاء، أوامر بمواصلة استهداف مواقع إنتاج وتخزين الوسائل القتالية التابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة وكذلك النشطاء التابعين لهما.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربية، عبر صفحته على موقع تويتر، أن رئيس الأركان شدد على ضرورة استعداد كافة المقار "لتوسيع المعركة دون قيود زمنية".

وأمر بتعزيز فرقة غزة بقوات إضافية تشمل لواء مشاة ومدرعات، بالإضافة إلى مواصلة جاهزية قوات الدفاع الجوي والاستخبارات.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير الدفاع بيني جانتس، وافق على السماح للجيش باستدعاء خمسة آلاف من جنود الاحتياط في إطار الاستعداد لمزيد من التصعيد.

وسيتم تكليف القوات بمهام مختلفة على طول الحدود الجنوبية ولدعم أنشطة قيادة الجبهة الداخلية المسؤولة عن سلامة السكان المدنيين.

وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم الثلاثاء إلى 24 شخصا جراء التوتر المستمر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لليوم الثاني على التوالي.