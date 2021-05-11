رفع ٢٣٥ طنا من المخلفات الصلبة وتركيب ٣٣ كشافا ولمبة ليد بالبرجاية مركز المنيا

أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، على المتابعة المستمرة لما تقوم به الوحدات القروية والأحياء من أعمال لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق رضا لدى جمهور المواطنين من خلال توفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين وتيسير حركتهم ليلا.

وأوضح أنه تم رفع ٢٣٥ طنا من المخلفات الصلبة وتركيب ٣٣ كشافا ولمبة ليد، وإلغاء نقطة تجمع عشوائي، خلال مايو الجارى بالبرجاية مركز المنيا.

وقال عماد محمود رئيس قرية البرجاية، إن الوحدة المحلية لقرية البرجاية، تمكنت في الفترة من أول مايو من رفع ٢٣٥ طنا من المخلفات الصلبة والقمامة من القرية والقرى التابعة، فضلا عن إلغاء أحد نقاط التجمع العشوائية بالبرجاية، وتحرير ١٥ محضر بيئة ونظافة لرفع كفاءة المنظومة.

وفي قطاع الإنارة، كما تم تركيب ٣٣ كشافا ولمبة ليد جديدة، وصيانة ٢ خلية ضوئية بالشوارع والطرق الرئيسية بالقرية والتوابع؛ لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا.