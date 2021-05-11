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أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي موكنن، مباحثات أمس الاثنين، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي، جيفري فيلتمان.

وأشار موكنن إلى العلاقة طويلة الأمد بين البلدين وشدد على ضرورة تعزيزها، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية.

ومن جانبه، قال المبعوث الأمريكي الخاص إن إثيوبيا شريك استراتيجي للولايات المتحدة وإن بلاده ترغب في العمل معها في قضايا السلام والأمن.

وناقش الجانبان القضايا المتعلقة المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة والنزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان، حيث أكد موكنن التزام إثيوبيا بحل هذه الأمور سلميا، وفقاً لصفحة وزارة الخارجية الإثيوبية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأعرب فيلتمان عن التزام بلاده الثابت بدعم الجهود التي تهدف إلى تقديم حلول ودية للأطراف المشاركة في مفاوضات سد النهضة.