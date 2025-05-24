روسيا وأوكرانيا تتبادلان 307 أسرى حرب من كل جانب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن عودة 307 عسكريين روس من الأراضي، التي تسيطر عليها قوات نظام كييف، مقابل 307 أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: «بموجب الاتفاقيات الروسية الأوكرانية التي تم التوصل إليها في 16 مايو في إسطنبول، عاد 307 عسكريين روس آخرين من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف».

وأشارت إلى أنه في المقابل تم تسليم 307 مسلحين أسرى من القوات المسلحة الأوكرانية إلى الجانب الأوكراني.

وأوضح الدفاع أنه «في الوقت الحاضر، يتواجد جميع العائدين من الأسر في بيلاروسيا، حيث يتلقون المساعدة النفسية والطبية اللازمة. ومن ثم سيتم نقلهم إلى روسيا لتلقي العلاج والتأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع».

وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اكتمال «عملية ضخمة» لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أنها تدخل حيز التنفيذ قريبًا.

بدورها، قالت قناة «ماش» الروسية غير الرسمية، إن عملية تبادل لأسرى الحرب بصيغة 1000 مقابل 1000، تجري على الحدود بين أوكرانيا وبيلاروس.

وأوضحت أن الجانب الروسي يعمل على إعادة جميع الأسرى العسكرين الذين تم أسرهم خلال السنوات الثلاث من الحرب. في حين يعيد الجانب الأوكراني أقل من 10% من جنوده.

وبحسب ما ذكرته «ماش»، يوجد حالياً نحو 1300 عسكري من القوات المسلحة الروسية أسرى في أوكرانيا، في حين أسرت روسيا قرابة 10 آلاف جندي من القوات المسلحة الأوكرانية.