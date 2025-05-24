مصادر طبية سودانية لـ«الشرق»: 593 حالة إصابة بالكوليرا وتسجيل 9 وفيات

- زيادة قياسية لإصابات الكوليرا في السودان

قالت مصادر طبية بوزارة الصحة السودانية، إن عدد المصابين بمرض الكوليرا في السودان، ارتفع ليصل إلى 593 حالة، فيما بلغت عدد حالات الوفاة بسبب سوء التغذية والكوليرا إلى 22، وسط أوضاع صحية مقلقة في عدد من المناطق.

وأضافت في تصريحات لقناة «الشرق» الإخبارية، أن «مستشفى النو في أم درمان، استقبل 593 حالة كوليرا»، معلنة تسجيل 9 وفيات حتى يوم الخميس.

وأطلقت شبكة «أطباء السودان»، نداءً عاجلاً للسلطات الصحية ممثلة في وزارة الصحة، لتدارك الموقف عقب انتشار الوباء، ما يؤكد بأن زيادة الحالات بصورة كبيرة خلال يومين «ينذر بكارثة صحية»، إذ ارتفعت الحالات من 521 حالة.

ودعت الشبكة، السلطات الصحية الاتحادية ووزارة الصحة بالخرطوم لـ«تطهير المناطق العامة، وإغلاق الأسواق، ومنع بيع الطعام في الطرقات العامة، ومنع نقل المياه عبر الطرق البدائية دون مراعاة لأدنى الاشتراطات الصحية».

وكانت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، عقدت في 19 مايو الجاري، اجتماعاً للجنة الطوارئ والوضع الوبائي، وذلك لمناقشة تطورات الوضع الصحي بالولاية.

والشهر الماضي، أكد تقرير لوزارة الصحة السودانية تسجيل 498 إصابة بالكوليرا، وأغلبها من ولاية الخرطوم، ليرتفع إجمالي الإصابات بكل السودان إلى 60 ألفاً و228 إصابة، منها 1617 حالة وفاة، من 88 محلية في 12 ولاية.

في حين سُجلت 127 إصابة بحمى الضنك، ليصبح إجمالي عدد الإصابات المسجلة 11 ألفاً و800 إصابة من 12 ولاية وبينها 20 حالة وفاة.

كما سجلت 132 إصابة بالحصبة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 1092 إصابة، دون حالات وفاة، في 38 محلية من 9 ولايات، إضافة لرصد 194 إصابة بالكبد الوبائي، ومعظمها بمحلية غرب كسلا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 819.