أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس الكونفدرالية في مدينة أويو النيجيرية.

وجاء في بيان رسمي من الكاف صباح اليوم الأربعاء: "يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم أن ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في أويو بنيجيريا سيستضيف نهائي كأس الكونفدرالية 2021/22 يوم الجمعة 20 مايو 2022".

وأشار الكاف إلى أنه سيعلن موعد انطلاق المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية في وقتٍ لاحق.

وأوضح الاتحاد الإفريقي أن هذه هي المباراة النهائية الأولى لكأس قارية كبرى يتم استضافتها في ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في أويو، وهي عاصمة ولاية أكوا إيبوم، موطن فريق أكوا يونايتد النيجيري.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن قبل يومين إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم في ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء المغربية، وهو ما أثار غضب مسئولي الأهلي، بسبب اقتراب الوداد من الصعود للدور النهائي.

يُذكر أن الاتحاد الإفريقي أقام مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الموسم الماضي في مدينة كوتونو بدولة بنين، فيما أُقيمت المباراة النهائية لدوري الأبطال في ملعب مركب محمد الخامس أيضًا.

ولا تزال أربعة فرق في السباق للفوز بكأس الكونفيدرالية هذا الموسم، حيث فاز مازيمبي الكونغولي بهدف نظيف ذهابًا على نهضة بركان المغربي، فيما فاز أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بهدفين دون رد على الأهلي طرابلس الليبي، وستُقام جولة الإياب يوم الأحد 15 مايو الجاري.