أنشيلوتي يُعلن قائمة ريال مدريد لمباراة ليفانتي

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة ليفانتي، غدًا الخميس، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الليجا.

ونجح ريال مدريد في حسم لقب الدوري الإسباني لصالحه في الموسم الحالي 2021/2022 ليتوج بالليجا للمرة الـ35 في تاريخه.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة ليفانتي على النحو التالي:

« كورتوا، لونين، توني فويدياس، ميليتاو، فاييخو، ناتشو، ميندي، جيلا، كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، لوكاس فاسكيز، كامافينجا، بيتر، بنزيما، لوكا يوفيتش، فينيسيوس جونيور، رودريجو، ماريانو ».