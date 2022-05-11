عماد الدين حسين: محاولة فرض شروط على الحوار الوطني أمر غير مطروح

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ، إنّ الدعوة للحوار الوطني محمودة ومقدرة، وينبغي الترحيب بها من كل من يعمل بالسياسة، ثم الانخراط في مناقشة تفاصيلها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء، أنّ إقدام البعض على وضع شروط على سير الحوار الوطني أمر غير مطروح، داعيًّا لاستغلال هذا الزخم لتحصيل نتائج تعود بالنفع على المجتمع ككل.

وأشار إلى تصريح المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي لـ«الشروق» بقوله إن أي نجاح للسلطة هو نجاح للمعارضة وأن أي نجاح للمعارضة هو نجاح للسلطة، مشدّدًا على أهمية الانطلاق من هذه الأرضية.

وتمنّى حسين، الوصول إلى رؤى تعزز من التوافق الوطني بين الجميع بما يخدم المجتمع ككل، متمنيًّا كذلك ألا يدخل أحد في تنابذ عبر محاولة فرض شروط، موضحًا أن هناك من يسعى إلى إفشال عرقلة هذا الحوار.

وتابع: «هناك طرف نعرف تماما أهدافه ونواياه رغم أن هذا الطرف يتمنى إشارة من أجل العودة»، داعيًّا القوى الوطنية المصرية والمعارضة الوطنية أن تغتنم هذه الفرصة وتعظيم الجانب الإيجابي.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قالت الأكاديمية الوطنية للتدريب إنها ستدير الحوار الوطني بكل تجرد وحيادية تامة، على أن يتمثل دورها فى التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار دون التدخل فى مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته، لإفساح المجال أمام حوار وطنى جاد وفعال وجامع لكافة القوى والفئات، ويتماشى مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية وكذا القوى السياسية المختلفة، ليكون خطوة فى غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطنى وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف فى الرأى للوطن قضية.

يأتي ذلك في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للمؤتمر الوطنى للشباب (الذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب) خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطنى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصيًّا.