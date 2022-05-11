مرتضى منصور: الزمالك لن يخوض أي مباراة قادمة على ستاد القاهرة

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن ناديه لن يخوض أي مباراة مرة أخرى على ستاد القاهرة الدولي.

وخسر الزمالك أمس الثلاثاء أمام إنبي بنتيجة 2-0، ضمن الجولة الـ18 للدوري، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة (الحدث اليوم) اليوم الأربعاء:" لن نلعب على ستاد القاهرة مرة أخرى، لم نحقق الفوز على هذا الملعب منذ شهر مارس الماضي".

وعن خسارة الزمالك أمام إنبي.. قال مرتضى:" لو لعب إنبي بنفس الطريقة ضد الأهلي سيتوح بطلا للدوري، أتمنى أن يواجه طولان الأهلي بنفس الحماس الذي واجه به الزمالك".

وأكمل:" طالبت اللاعبين بالاعتذار لجماهير الزمالك بعد الخسارة من إنبي، ولا أفهم سبب إهدار النقاط في المباريات السهلة".

ومنذ مارس الماضي لم ينجح الزمالك في تحقيق أي انتصار على ملعب استاد القاهرة، حيث فاز على الجونة يوم 7 مارس، ومنذ ذلك الحين خسر الزمالك أمام الوداد المغربي على نفس الملعب بدوري أبطال أفريقيا، كذلك تعادل سلبيا مع ساجرادا الأنجولي، في ختام دور المجموعات الأفريقي، وأيضا تعادل بدون أهداف مع فاركو في الدوري.

وتوقف رصيد الزمالك عند 41 نقطة، إلا أن الفريق الأبيض يظل حتى الآن في صدارة المسابقة متفوقًا على بيراميدز بست نقاط إلا أن الأخير خاض 16 مباراة، ومتفوقًا على الأهلي صاحب المركز الثالث بـ8 نقاط، لكن يتبقى للفريق الأحمر أربع مباريات مؤجلة بسبب خوضه مباريات دوري أبطال أفريقيا حاليًا.