وزير الخارجية الأردني: أمن إسرائيل لن يتحقق إلا بحصول الفلسطينيين على حقوقهم

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن «وزراء مجموعة ميونيخ يجتمعون في ظروف خطيرة وصعبة؛ أدت إلى مقتل مدنيين فلسطينيين بينهم أطفال»، مؤكدا أن «أمن إسرائيل لن يتحقق إلا بحصول الفلسطينيين على حقوقهم».

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، نقلته شاشة «القاهرة الإخبارية»، في ختام اجتماع وزراء خارجية مصر وألمانيا والأردن وفرنسا، بالعاصمة برلين بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف «الصفدي»: «أمن إسرائيل لن يتحقق دون أن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم، ونتمسك بإقامة دولة فلسطينية على حدود 67»، مشددًا على ضرورة إيجاد أفق تاريخي ينهي الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون.

وتابع وزير الخارجية الأردني: «نريد التهدئة في قطاع غزة وهي خطوة لتحقيق السلام العادل والشامل، وسنواصل الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين».

وطالب «الصفدي» المجتمع الدولي بالتركيز على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرًا إلى الحاجة إلى التحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وإطلاق أفق سياسي.

ووصف ما يجري في غزة بالتصعيد الخطير، قائلًا إنه يرجع إلى فقدان الثقة والإجراءات التي تقوض حل الدولتين.