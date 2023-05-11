وزير الأوقاف: نسعى لإنهاء جميع مشاكل تقنين وضع اليد على أراضي الوقف

جمعة يطلق مبادرة مكارم الأخلاق بدءا من الأحد القادم

أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أن هيئة الأوقاف بصدد خطة شاملة لإنهاء جميع مشاكل تقنين وضع اليد لأهالي القرى والعزب والنجوع المبنية على أراضي الوقف قبل نهاية العام الحالي.

وأشار جمعة خلال اجتماعه بمديري مديريات الأوقاف ومديري مناطق هيئة الأوقاف المصرية، إلى ضرورة تحري الدقة التامة في الحصر، لأن ضياع المال إهمالًا كضياع المال تواطؤًا أو إرهابًا، كما أن قتل النفس إهمالًا كقتل النفس إرهابًا.

وأضاف أن ماتم خلال شهر رمضان المبارك يعتبر إنجاز يدعو إلى إضافة إنجازات أخرى، فالنجاح يدفع إلى بذل الجهد لتحقيق مزيد من النجاح، وعبادتنا بعد الفرائض هي أداء رسالتنا الدعوية والتنموية على الوجه الأكمل، ونعد خطة عظيمة لمواصلة جهودنا في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم بعد رمضان.

ووجه بالتفعيل الحقيقي لجميع الأنشطة الدعوية وفي مقدمتها المقارئ القرآنية، سواء للأعضاء أم للأئمة أم للجمهور؛ بهدف تيسير تلاوة القرآن الكريم بجميع المساجد، وفي سبيل الوصول للهدف الأسمى أطلقت الوزارة مراكز تلاوة القرآن الكريم على يد كبار القراء، وافتتاح أربعة مراكز لتلاوة القرآن الكريم حتى الآن.

وأشار إلى أنه من المقرر عقد مقرأة ورش من مسجد مصر بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، السبت المقبل، ولأول مرة يتم ختم القرآن الكريم كاملًا مرتلًا في يوم واحد يوم السبت الموافق 20 مايو بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة بحضور نحو 40 قارئًا من أعلام دولة التلاوة المصرية، تبدأ بعد صلاة الفجر وتنتهي بختم بالدعاء عقب صلاة العشاء.

وشدد جمعة على ضرورة مواصلة الاهتمام بالبرنامج التثقيفي للطفل، فبعد النجاح الكبير الذي حققه في عامه الأول الصيف الماضي ينطلق البرنامج التثقيفي للطفل في عامه الثاني في ثوب جديد تحت عنوان: "مشروع المليون قارئ"، و"ألف حافظ صغير" 14 مايو 2023م بمشاركة 20 ألف مسجد، مع الاهتمام بالمتميزين منهم وإلحاقهم ببرامج الموهوبين.

ونوه إلى أن البرنامج الصيفي أدى أداء جيدًا في العام الماضي وكان أنموذجًا رائعًا ومشرفًا، وما لم نقم بالتجديد والتطوير فيه يأخذ شكل الرتابة، مما يستدعينا إلى إضافة الجديد لجذب الأطفال مع الاهتمام باللقاءات المجمعة على مستوى الإدارات المديريات.

وأعلن جمعة عن انطلاق حملة "مكارم الأخلاق" لمدة شهر، وهي عبارة عن خاطرة دعوية عقب صلاة العشاء لمدة شهر تتضمن الحديث عن الأخلاق والآداب العامة، وتنطلق يوم الأحد القادم بالحديث عن الأدب مع الله (عز وجل)، ويوم الاثنين بالحديث عن: الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ويوم الثلاثاء بالحديث عن الأدب مع القرآن الكريم، ويوم الأربعاء بالحديث عن الأدب مع الخلق.

وشدد وزير الأوقاف على ضرورة الاهتمام بصرف جميع مستحقات العاملين بالأوقاف أولًا بأول، وكذلك مستحقات جميع المتعاملين مع وزارة الأوقاف، قبل إغلاق العام المالي بوقتٍ كاف.

ولفت إلى مشروع صكوك الأضاحي مشروع عظيم نسأل الله (عز وجل) أن يجزي كل من ساهم فيه خير الجزاء، وأن التوعية بأهمية المساهمة في هذا المشروع هو دور وزارة الأوقاف، بإرشاد الناس إلى أن هذا المشروع من المشاريع الاجتماعية الهامة التي تنعكس إيجابًا على الأسر الاولى بالرعاية، مؤكدًا أنه لا إجبار على الإطلاق لأحد على العمل أو الاشتراك في المشروع، إنما هو اختيار من يريد أن يشارك في عمل الخير وخدمة المجتمع.