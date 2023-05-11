فريق عمل «وش في وش» يفاجئ محمد ممدوح بالاحتفال بعيد ميلاده

فاجئ فريق عمل فيلم «وش في وش» الفنان محمد ممدوح، بالاحتفال بعيد ميلاده، بموقع تصوير الفيلم، الذي يتصدر بطولته رفقة الفنانة أمينة خليل.

وشارك محمد ممدوح جمهوره، فيديو الاحتفال بعيد ميلاده، عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، معلقا: «شكرا على المفاجأة الجميلة يا جماعة اتبسطت من قلبي والله.. من تصوير فيلم وش في وش».

فيلم «وش في وش» من بطولة محمد ممدوح، وأمينة خليل، وأحمد خالد صالح، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وبيومي فؤاد، وأنوشكا، وأسماء جلال، ومحمود الليثي، وسامي مغاوري، ودنيا سامي، وسلوى محمد علي، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

ومن المقرر عرض فيلم «وش في وش» في موسم الصيف، وكان تصوير الفيلم قد انطلق في نهاية أكتوبر الماضي، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي لايت، داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتي الزوج والزوجة مختلفي الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة.