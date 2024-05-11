 الاحتلال يطلق قذائف ثقيلة على جنوب لبنان.. وحزب الله يرد بالصواريخ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يطلق قذائف ثقيلة على جنوب لبنان.. وحزب الله يرد بالصواريخ

وكالات
نشر في: السبت 11 مايو 2024 - 10:51 ص | آخر تحديث: السبت 11 مايو 2024 - 10:51 ص

أطلقت المدفعية الإسرائيلية، اليوم السبت، عددا من القذائف الثقيلة على أطراف بلدات عدة على الحدود مع لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن الاحتلال الإسرائيلي أطلق عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب، ما أدى إلى أضرار جسيمة بالمزروعات وأشجار الزيتون والصنوبر".

في المقابل، أعلن حزب الله استهداف دشم ‏وتحصينات وحامية موقع "راميا" شمالي إسرائيل، بالأسلحة الصاروخية المباشرة والموجهة وقذائف المدفعية ‏وإصابتها إصابة مباشرة.‏

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت قد صرح بأن جيش الاحتلال سيواصل هجماته، وأن هذا الصيف قد يكون صيفا حارا وعليهم الاستعداد لهذا السيناريو بكل قوة.

وتستمر المعارك في جنوبي لبنان بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة وجيش الاحتلال من جهة أخرى، ارتباطا بالحرب الإسرائيلية على غزة.

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