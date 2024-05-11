الرئيس السيسي يشيد بدور سلطان وطائفة البهرة في ترميم المساجد الأثرية بمصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، سلطان طائفة البهرة بالهند، مفضل سيف الدين.

ووفق ما ذكره المتحدث باسم الرئاسة السفير أحمد فهمي، رحب السيسي بزيارة السلطان مفضل سيف الدين إلى مصر، يرافقه شقيقه الأمير القائد جوهر عز الدين، وأنجاله، مشيداً بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بالطائفة، وبالدور الذي يقوم به السلطان والطائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة، بالإضافة إلى المشروعات التنموية والخيرية التي تقوم بها الطائفة في مصر.

كما أكد السيسي حرص مصر على الاستمرار في مسار التنمية في كافة أنحاء البلاد، بما في ذلك في المناطق التاريخية بالقاهرة، التي تبذل الدولة جهوداً كبيرة لتطويرها واستعادة وجهها الحضاري.

ومن جانبه أكد سلطان البهرة تقديره البالغ للسيسي، وللجهود التنموية التي تقوم بها مصر على جميع الأصعدة، وما يشاهده من استمرار التقدم والتطوير في مصر، فضلاً عن حرص الدولة والرئيس المصري، بشكل دائم، على تعزيز مبادئ وقيم المواطنة والتسامح، بما يعزز التعايش والسلم الاجتماعي.

كما نوه سلطان البهرة إلى الدور المصري المُقدّر في دفع جهود إرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيداً بسعي مصر الدؤوب للعمل على إنهاء الحروب والنزاعات، لتحقيق مستقبل أفضل لجميع الشعوب.