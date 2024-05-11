 الشعباني: لم نخض مباريات لمدة 20 يومًا لكننا جاهزون لمواجهة الزمالك - بوابة الشروق
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الشعباني: لم نخض مباريات لمدة 20 يومًا لكننا جاهزون لمواجهة الزمالك

محمد جلال
نشر في: السبت 11 مايو 2024 - 3:27 م | آخر تحديث: السبت 11 مايو 2024 - 3:27 م

كشف التونسي معين الشعباني، مدرب فريق نهضة بركان المغربي، أهمية تحقيق الفوز أمام الزمالك في نهائي الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك مساء الغد الأحد، مع نهضة بركان، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وقال الشعباني في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "جاهزون لمواجهة الزمالك وتقديم أمامه مباراة قوية، ودرسناه جيدًا في الفترة الماضية، وكل أوراق الفريقين مكشوفة للجميع".

وأضاف: "نهضة بركان لم يلعب مباريات لمدة 20 يومًا بسبب أحداث مباراتي اتحاد العاصمة قبل خوض مباراتين في الفترة الأخيرة".

وواصل: "نعاني من بعض الغيابات بسبب الإصابات وسنستعيدهم في لقاء العودة، ولا نريد أن نجازف بأي لاعب في لقاء الذهاب حتى لا نخسره فترة أطول".

وأنهى: "فترة تدريبي لسيراميكا والمصري من أفضل الفترات في عملي، والدوري المصري يضم لاعبين مميزين لكن مباراة الغد ستكون مختلفة".


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