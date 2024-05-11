المستشار الألماني: مؤتمر السلام الخاص بأوكرانيا يمثل فرصة

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأن مؤتمر السلام الخاص بأوكرانيا المزمع عقده، يعتبر بمثابة فرصة.

وخلال حلقة حوارية نظمتها شبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند" بحضور حوالي 180 ضيفا، قال شولتس في مدينة بوتسدام اليوم السبت: "حتى لو لم تتم مناقشة السؤال الكبير الخاص بالسلام في البداية بل مسائل متعلقة به، فإن ذلك سيكون بمثابة خطوة كبيرة".

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي:"يمكننا أن نطور المزيد انطلاقا من هذا".

وكانت سويسرا دعت أكثر من 160 وفدًا إلى المشاركة في مؤتمر رفيع المستوى للسلام في أوكرانيا والمقرر عقده في منتصف يونيو على شاطئ بحيرة فيرفالدشتات. كانت روسيا غزت أوكرانيا المجاورة في فبراير عام 2022.

وأكد شولتس أنه سيتم بذل كل ما يمكن لاستنفاد كل الخيارات الدبلوماسية.

وتسعى أوكرانيا إلى معالجة مشكلة نقص الجنود على الجبهة من خلال سن عدة قوانين.

وصرح شولتس بأنه لا يوجد خطر على الأوكرانيين الخاضعين للخدمة العسكرية الإجبارية الذين يعملون في ألمانيا، وقال إن "أمان الإقامة (بالنسبة للأوكرانيين) يتأتي من خلال العمل"، وقال إنه استفسر عن ذلك، وأردف أن"الوضع القانوني في ألمانيا مفاده أن الإقامة ليست عرضة للخطر بسبب هذا الأمر".

ودعا شولتس الأوكرانيين في بلاده إلى العمل، وقال:" نود من الأشخاص الذين جاءوا من أوكرانيا إلى هنا، أن يعملوا الآن طالما أنهم مؤهلون للعمل. هذا ما يقوم به بالفعل كثيرون منهم، يجب أن نقول ذلك، ولكن هناك بضع مئات الآلاف من الأشخاص الآخرين الذين يحتاج إليهم سوق العمل بشدة".