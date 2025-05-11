كشف الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن تطورات الحالة الصحية للكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، مؤكدا أن وضعه الطبي حرج ومعقد، وأن متابعة حالته الصحية تتم بشكل يومي بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة.

وقال هنو، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "ON"، إنه قام بزيارة الكاتب الكبير منذ عشرة أيام في معهد ناصر، ومضيفا أن الوزارة تتابع حالة الكاتب منذ مارس الماضي، وذلك عندما احتاج لنقل دم من فصيلة دم نادرة.

وأوضح وزير الثقافة أن صنع الله إبراهيم يعاني من كسر في الحوض، إلى جانب مشاكل في الكلى ونزيف في القولون، مشيرًا إلى أن معهد ناصر يتمتع بكفاءة عالية في جراحات العظام، ويشرف على حالته فريق طبي متخصص تحت إشراف مباشر من وزير الصحة.

وأكد هنو أن الوزارة تتابع حالته عن كثب، وأن الكاتب الكبير يحظى باهتمام بالغ تقديرًا لقيمته الأدبية والثقافية، موضحا أن التدخل الجراحي الآن في حالته شديد الصعوبة نظرا لتعقيد الوضع الصحي.

ويخضع الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم للعلاج في معهد ناصر بالقاهرة، إثر تعرضه لكسر في الحوض، في وقت تصاعدت فيه دعوات من مثقفين وكتاب مصريين بضرورة توفير رعاية طبية عاجلة وشاملة تليق بمكانته الأدبية البارزة.