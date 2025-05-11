ضبط أكثر من طن كوكايين على متن قارب قبالة سواحل أستراليا

قالت الشرطة الأسترالية اليوم الأحد إنها تمكنت من ضبط أكثر من طن من مخدر الكوكايين يزعم أنه تم مصادرتها من على متن سفينة صغيرة قبالة ساحل نيو ساوث ويلز.

واعترضت الشرطة القارب الذي يبلغ طوله 13 مترا يوم الجمعة بالقرب من ساوث ويست روكس، على بعد حوالي 450 كيلومترا شمال سيدني، وعثرت على ما تزعم أنه كمية من مخدر الكوكايين، تزن 039ر1 طن، على متن القارب - تقدر قيمتها بـ 4ر623 مليون دولار أسترالي (400 مليون دولار أمريكي).

وتم توجيه الاتهام إلى خمسة أشخاص بعد عملية الضبط.

وألقي القبض على رجلين يبلغ عمرهما 24 و 26 عاما على متن االقارب، ووجهت إليهما منذ ذلك الحين تهمة جلب كمية تجارية كبيرة من مخدر محظور والإنخراط في جماعة إجرامية.

كما ألقي القبض على ثلاثة رجال أعمارهم - 28 و29 و35 عاما - في الوقت نفسه على الشاطئ بعد أن أوقف المحققون مركبتين كانتا تحاولان مغادرة منطقة ساوث ويست روكس. ووجهت إليهم تهمة المشاركة في جلب كمية كبيرة من مخدر محظور والإنضمام إلى عصابة إجرامية.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن التحقيقات في مصدر المخدرات وفي شركاء العصابة لا تزال جارية.