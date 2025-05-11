جلسة تحقيق جديدة لزيزو في الزمالك

تلقى أحمد مصطفى "زيزو" نجم نادي الزمالك استدعاءً جديداً من الشؤون القانونية بالنادي من أجل الخضوع لجلسة تحقيق جديدة داخل مقر القلعة البيضاء.

كان زيزو قد خضع للتحقيق في الزمالك أمس السبت، بعدما حضر برفقة محاميه أشرف عبدالعزيز، ليفاجأ اللاعب باستدعاء جديد من إدارة الشؤون القانونية للتحقيق مع اللاعب.

وسُئل زيزو في جلسة التحقيق الأولى عن سبب تغيبه لمدة 25 يوما عن تدريبات الفريق، بالإضافة إلى سبب استخراجه تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا تم الاستفسار عن الإعلانات التي قام بتصويرها دون أن يحصل النادي على نسبته الخاصة منها.

وكان زيزو قد تدرب اليوم الأحد عقب المران الذي يؤديه اللاعبون الأساسيون والذي يستعد من خلاله الفريق لمواجهة بيراميدز في الدوري.