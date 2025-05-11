قيادي في حماس: مفاوضاتنا مع واشنطن جارية منذ أيام وتبحث وقف الحرب

قال قيادي في حركة حماس، إن هناك مفاوضات متقدمة مباشرة بين الحركة والإدارة الإمريكية حول وقف اطلاق النار في غزة.

وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة، دون أن تكشف هويته، اليوم الأحد، أن المفاوضات جارية منذ أيام وتبحث إدخال المساعدات ووقف الحرب على قطاع غزة.

وكان مسئول فلسطيني، قد كشف عن إجراء حركة حماس مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن حرب غزة.

ونقلت وكالة رويترز عن مسئول فلسطيني قوله إن إن حماس تجري محادثات مع واشنطن بشأن هدنة في غزة وإدخال المساعدات.

وسبق أن عرض السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، خطة أمريكية - إسرائيلية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أجزاء من غزة، وزعم أنها ستوفر في البداية طعاما لحوالي 60% فقط من السكان.

وأوضح هاكابي أن آلية المساعدات، التي ستديرها مؤسسة خاصة تم إنشاؤها حديثا من قبل الولايات المتحدة، تهدف إلى توزيع الغذاء بطريقة تمنع حركة حماس من الحصول عليه، وفق قوله.

وبموجب الخطة الأمريكية - الإسرائيلية، ستقوم مؤسسة غزة الإنسانية، كما تسمى، بإنشاء مواقع توزيع يتم تأمينها من قبل متعاقدين عسكريين أمريكيين من القطاع الخاص ويديرها عمال إغاثة.