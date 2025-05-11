الرواق الأزهري للطفل والأسرة بمركز شباب العطوي يواصل فعالياته التوعوية في دمياط

استضاف مركز شباب قرية العطوي، فعاليات برنامج الرواق الأزهري للطفل والأسرة، بالتعاون مع الأزهر الشريف ومنطقة وعظ دمياط، في إطار جهود مشتركة؛ لتعزيز الوعي الديني لدى النشء وأسرهم.

وأوضح الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، في بيان له اليوم، أن البرنامج يأتي ضمن خطة توعوية شاملة تهدف إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، والرد على التساؤلات التي تدور في أذهان الأطفال والطلائع، بما يساهم في بناء جيل واعٍ ومحصن فكريًا وسلوكيًا.

ونُفذت ثاني محاضرات البرنامج لشهر مايو بعنوان: "الصلاة"، وقدمها أحد وعّاظ الأزهر الشريف بإشراف إدارة الرواق الأزهري بدمياط.

وشارك في تنفيذ المحاضرة عدد من مسئولي تنمية النشء بفرع الروضة، إلى جانب مسئولي الرواق الأزهري، وتحت إشراف إدارة تنمية النشء ومدير مركز شباب العطوي.

وتأتي هذه الفعالية، ضمن متابعات مديرية الشباب والرياضة بدمياط لجميع الأنشطة والبرامج التي تستهدف تمكين وتنمية قدرات الشباب والنشء، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وبدعم من الإدارة المركزية لتنمية النشء، والإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، وتحت إشراف نورا الحسيني.