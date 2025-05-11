وزير الخارجية الإسرائيلي: حرب غزة مستمرة للأبد إذا بقيت المساعدات بأيدي حماس

ادعى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» المسئولة وحدها عن الحرب في غزة واستمرارها، مشيرًا إلى أن «استمرار حماس يشكل كابوسًا لأمن إسرائيل واستقرار المنطقة بأسرها».

وزعم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني، اليوم الأحد، أن «تل أبيب سمحت بتقديم المساعدات إلى غزة خلال الحرب، لكن حماس سرقت المساعدات والأموال من الفلسطينيين واستخدمتها لتمويل حربها».

وأضاف: «لو استمرت المساعدات في يد حماس، وليس شعب غزة، فستستمر الحرب للأبد»، وفقًا لتعبيره.

وأشار إلى دعم بلاده بشكل كامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعلن عنها يوم الجمعة الماضية، لتقديم المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين من قبل صندوق خاص.

وذكر أن «بلاده تنسق وتتعاون مع أكبر عدد من الدول والمنظمات غير الحكومية لتنفيذ تلك الخطة»، زاعمًا أن «الجنود الإسرائيليين سيضمنون تقديم المساعدات، بناء على القانون الدولي الإنساني ومبادئه».

وفي سياق متصل، قال إن مبادرات الاعتراف بشكل أحادي بالدولة الفلسطينية «ليست بناءة»، مُدعيًا أنها «ستكون أرضا خصبة لحماس»، بحسب وصفه.

وأضاف أن «إيران الدولة الأكثر خطورة في العالم، لأن نظامها يساهم بنشر الإرهاب عبر وكلائها في المنطقة»، داعيًا إلى منع حصولها على الأسلحة النووية.