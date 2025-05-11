إنزاجي: إنتر لا يملك ميزانية سان جيرمان أو السيتي ولكننا نجحنا في التعويض بالروح العالية

أكد المدير الفني لإنتر، سيموني إنزاجي، عقب فوز فريقه على تورينو بثنائية نظيفة، أن ناديه لا يتمتع بإمكانات مالية تضاهي أندية كبرى مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ، لكنه شدد على أن النجاح يتحقق من خلال التنظيم الجيد والعزيمة داخل الملعب.

وقال إنزاجي في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "قلت قبل المباراة إن لقب السكوديتو لم يعد بأيدينا، لكننا مطالبون بالتركيز وتقديم كل ما لدينا حتى النهاية. لعبنا أمام فريق لم يخسر على أرضه هذا الموسم، وقدمنا أداءً صلباً واستحققنا الفوز".

وأشاد إنزاجي بأداء نيكولا زاليزكي، صاحب الهدف الأول، والذي لعب في دور هجومي غير معتاد، قائلاً: "زاليزكي يملك جودة عالية. بدأ مسيرته كلاعب وسط هجومي ويمكنه أيضاً اللعب كجناح. استغلينا غياب بعض اللاعبين المهمين مثل كالهان أوجلو وباريلا، وأعدنا توظيفه لدعم طاريمي في الهجوم".

وعن ظروف الطقس التي أثرت على سير المباراة، أوضح إنزاجي: "كانت الأمطار غزيرة والملعب صعب، لكن اللاعبين تعاملوا مع الموقف بشكل احترافي. بعد موسم طويل، أحتاج لمنحهم بعض الراحة".

هذا الفوز رفع رصيد إنتر إلى صدارة الترتيب مؤقتاً بالتساوي مع نابولي، بانتظار مباراة الأخير أمام جنوى. كما سجّل اللقاء محطة بارزة لإنزاجي، إذ أصبح هذا هو فوزه رقم 100 في الدوري الإيطالي مع إنتر من أصل 150 مباراة قاد فيها الفريق.

وفي ختام حديثه، أشار إنزاجي إلى الإنجاز الأوروبي بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، قائلاً: "عدت لمشاهدة نصف النهائي ضد برشلونة. كان مجهوداً جماعياً مذهلاً، وهذا هو الطريق الوحيد للوصول إلى النهائي. ميزانيتنا محدودة، لكن بروح الفريق يمكننا منافسة الجميع".

يُذكر أن إنتر سيواجه باريس سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال يوم 31 مايو المقبل.