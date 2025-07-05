كشف وائل القباني، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، كواليس تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي، معتبرًا أن الهدف من القرار كان "تحميله المسؤولية" في ظل الضغوط المحيطة بالنادي، بحسب وصفه.

وقال القباني في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" على قناة DMC:"من وجهة نظري، لا يصح أن يأتي مسؤول جديد ويتخذ قرارات تقضي على وجود الحرس القديم بشكل كامل. هذا التوجه لم يكن في مصلحة الاستقرار."

وأضاف: "مجلس إدارة الزمالك استعان بجون إدوارد من أجل تخفيف الضغط الجماهيري والإعلامي عنهم، عبر تصدير الأزمات للمنصب الجديد."

وأعرب القباني عن تحفظه تجاه تعيين مسؤولين من خارج منظومة الزمالك، مشيرًا إلى أن ذلك يحمل دلالات سلبية، وقال: "لما تجيب مدير كرة من بره النادي، كأنك بتقول ما فيش من أبناء الزمالك حد مؤهل للمنصب، وده شيء مؤسف."

وفي ختام حديثه، اعتبر القباني أن التتويج بكأس مصر في ظل الظروف الصعبة يُعد نجاحًا كبيرًا، لكنه أشار إلى أن رحيله جاء نتيجة رفض استمرار رموز النادي: "رحيلي كان بسبب عدم رغبة البعض في استمرار عناصر من الحرس القديم، وهو توجه أراه خاطئًا."