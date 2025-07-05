القباني يكشف كواليس خلافة مع ثنائي الزمالك

كشف وائل القباني، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، عن واقعة انضباطية خلال فترة توليه المسؤولية، تضمنت توقيع عقوبة على اثنين من لاعبي الفريق بسبب استخدام الهاتف المحمول أثناء مباراة رسمية.

وقال القباني، خلال ظهوره في برنامج "الكابتن" على قناة DMC: "خلال إحدى المباريات الرسمية، فوجئت باستخدام لاعبين للهاتف المحمول على دكة البدلاء بعد استبدالهما بين الشوطين. المدير الإداري نبه أحدهما بضرورة التوقف لكنه لم يستجب، فتدخلت وتحدثت معه، فكان رده لي: (متزعقليش)."

وأوضح القباني أن اللاعب الذي رفض الاستجابة تلقى عقوبة أشد من زميله الذي استجاب فورًا للتعليمات، مؤكدًا أن هذا الموقف تم التعامل معه بهدوء، بعيدًا عن الضوضاء، كجزء من سياسة فرض الانضباط داخل الفريق.

وأضاف: "خلال وجودي في الجهاز الفني حافظنا على الكثير من أسرار الفريق ولم تخرج للعلن، وده في حد ذاته نجاح. ما عملتش عنتر، لكن فرضت النظام بأسلوب محترم."

كما أشار إلى أنه عمل في منصبه داخل النادي بدون عقد رسمي، بدافع الحب والانتماء للزمالك، واختتم قائلاً: "أطالب جماهير الزمالك بالصبر... التغيير قادم، والنتائج ستظهر لاحقًا."