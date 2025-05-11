أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، توريد 41 مليونا و365 ألفا و906 أطنان تقريبا من القمح من داخل وخارج المحافظة، وبلغت النسبة المئوية للتوريد 86.1%، حيث تبلغ المساحة المنزرعة 38 ألفا و455 فدانا في حين أن المساحة التي حصادها 34 ألفا و145 فدانا حتى اليوم.

وأشار المحافظ، إلى انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي بكافة مواقع التخزين بالمحافظة والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي 2025؛ تنفيذًا لاستراتيجية الدولة والتي تسعى لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي.

وأوضح أن عملية التوريد بالمحافظة تخضع لمتابعة ومراقبة مستمرة من خلال غرف عمليات بالمراكز والمدن على تواصل مباشر مع غرفة عمليات المحافظة؛ لرصد الأعداد الواردة وتيسير جميع التحديات المتوقعة، موجها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير استلام المحصول وتخزينه بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم داخل الصوامع، والهناجر، والشون) تم تجهيزها على مستوى مراكز المحافظة؛ لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية أعمال التوريد، طبقًا للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، موجها جميع الأجهزة المعنية بتقديم أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين وموردي القمح.

ووجه المحافظ، بضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين عن طريق توريد محصول القمح لأقرب شونة أو جمعية زراعية؛ لتخفيف العبء عليهم ومنع التكدس داخل الشون.