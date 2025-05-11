محافظ كفر الشيخ يسلم 14 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين

سلم اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، 14 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال جميع الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، بحضور بدر زيدان مدير عام الشئون القانونية، مشيدًا بتضافر جهود جميع الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وأعلن محافظ كفرالشيخ، تسليم 14 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين بمراكز المحافظة، مؤكدًا أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغت 1281 عقدا، وقرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة.

وأوضح أن التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة، في إطار قانون يحمي الجميع ويحفظ حقوقهم؛ بهدف التيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة بتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للتقنين، مع الالتزام بالضوابط والقوانين لصالح المواطن والدولة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية والمعنيين، بسرعة التعامل مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام، ومراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، بالتنسيق بين الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء المعوقات التي تظهر خلال العمل، مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء الشروط القانونية كافة.